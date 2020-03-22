شكرا لقرائتكم خبر عن زمان يا فن.. عمره 67 عامًا..شاهد الإعلان الترويجى لفيلم دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت مصر من بين أقدم الدول التى عرفت فن السينما، بل وكانت أقدم دولة فى التاريخ تعرف الفنون بصفة عامة وتبتكرها وتطورها، كما كانت من بين أقدم الدول التى طورت فنون الإعلان.

وإذا كانت باريس هو أول مدينة شهدت أول عرض سينمائي تجاري في العالم في ديسمبر 1895، وكان فيلما صامتاً للأخوين "لوميير"، فإن مصر وتحديدًا مدينة الاسكندرية شهدت أول عرض سينمائي بعد باريس بأيام بمقهى (زوانى) فى يناير 1896، وتبعه أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في 28 يناير 1896 في سينما (سانتى)، ثم كان العرض السينمائي الثالث بمدينة بورسعيد في عام 1898.

وتطورت السينما فى مصر من السينما الصامتة إلى السينما الناطقة وكانت تجارى دول العالم المتقدم فى هذا الفن المبتكر، وتبع تطور فن السينما تطور عدد من الفنون الأخرى ومنها فن الإعلان، حيث تبارى المنتجون وصناع السينما فى الإعلان عن أفلامهم.

وكان الفنان الراحل أنور وجدى أحد صناع السينما المحترفين ففضلاً عن كونه ممثلا كان منتجا ومخرجا ناجحا، ومكتشفا لعدد من نجوم الفن ومنهم الطفلة فيروز التى أطلق عليها الطفلة المعجزة وأنتج لها أنور وجدى عدد من الأفلام التى حققت نجاحات كبيرة.

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وكان من بين الأفلام التى أنتجها أنور وجدى للطفلة فيروز فيلم "دهب" الذى عرض فى السينمات عام 1953، وحقق نجاحا كبيرا.

وحرص أنور وجدى على استخدام أساليب الدعاية والإعلان المبتكرة للترويج لأفلامه، ومنها فيلم دهب، حيث أهدانا المؤرخ الفنى نعيم المامون عددًا نادرًا من مجلة الكواكب صدر بتاريخ 17 مارس عام 1953، أى منذ 67 عامًا يحمل إعلانًا لفيلم دهب.

الاعلان لترويجى لفيلم دهب بمجلة الكواكب عام 1953

وتضمن هذا الإعلان صورة للفنان أنور وجدى مع الطفلة المعجزة فيروز، وحمل عنوان "حديث العالم العربى"، وعبارة "هو الفيلم الجبار الذى يحتوى على كل جديد ومبتكر..دهب تأليف وإخراج أنور وجدى"، وحمل الإعلان أسماء الممثلين أنور وجدى والطفلة المعجزة فيروز واسماعيل ياسين، ثم اسم الفنانة ماجدة وممى شكيب وسراج منير وزينات صدقى، حوار أبو السعود الإبيارى وتصوير وحيد فريد.

ونوه الإعلان بتاريخ العرض ابتداء من 23 مارس عام 1953 بسينما ميامى شارع سليمان باشا، وسينما فيمينا بشارع عماد الدين، وعبارة " قريباً جداً بسينما ريكسر والهمبرا بالإسكندرية"