شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إرهابى.. تعرف على تفاصيل شخصية حنان مطاوع فى "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة حنان مطاوع خلال أحداث مسلسل "القاهرة كابول" دور زوجة الشيخ رمزى ويجسده الفنان طارق لطفى، الذى يقوم بدور إرهابى في العمل، ويشاركهم في بطولة العمل كل من النجم خالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والعمل يدور في اطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى .

مسلسل "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

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ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

وانتهت حنان مطاوع مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت القبائل"، ويعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة الحياة، حيث أشاد الجمهور بقصة المسلسل التى تعتمد على رحيل – حنان مطاوع كبيرة قبيلة الحمايدة، وتدخل فى صراعات مع العديد من كبار القبيلة، وتتوالى الأحداث.

والمسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.