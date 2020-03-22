شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قوت القلوب لـ ماجدة زكى يتصدر جوجل بعد عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقة الأولى أمس على قناة الحياة فى التاسعة مساء.

وظهرت النجمة ماجدة زكى بشكل مبهر، من حيث تلقائية الأداء والحضور القوى وكوميديا الموقف التى تتميز فيها، وكذلك الكادرات المميزة للمخرج مجدى أبو عميرة، والتوظيف الجيد للممثلين الثانويين الذين ظهروا فى الحلقة الأولى، ليكون المسلسل بمثابة عودة قوية للمخرج المُلقب بملك الدراما التليفزيونية، وكذلك القصة اللافتة المعبرة عن فئة كبيرة من المجتمع للكاتب محمد الحناوى، والمتوقع أن تشهد إثارة وتشويق فى الحلقات المقبلة، خاصة وأن الحناوى من المؤلفين أصحاب الهدف فى القصص الدرامية التى يقدمونها.





مسلسل "قوت القلوب"، ينتمى لنوعية الدراما المطولة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكى دور مُدرسة ذات شخصية غير متزنة، ما يجعلها تتسبب فى الحرج لأسرتها وابنها، الذى يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع فى عدة مشكلات بسبب تصرفات والدته.

Advertisements

ويتم تقسيم المسلسل إلي جزأين، حيث يعرض الجزء الأول منه والمكون من 25 حلقة بدءاً من أمس السبت، بينما يعرض الجزء الثانى بعد انتهاء شهر رمضان خلال العام الجاري أيضاً، وبالتالي تتكون أحداث المسلسل من 50 حلقة.

وكشفت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "قوت القلوب" عن الأغنية الدعائية للمسلسل، الذى تلعب بطولته النجمة القديرة ماجدة زكى، بصوت النجم اللبناني وائل جسار، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.