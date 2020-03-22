شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تنبأت بفيروس "كورونا" في فيلم ومسلسل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأت النجمة روبى بفيروس كورونا المستجد الذى حل على جميع البلاد ومات الكثير من ضحاياه، منذ عامين في مسلسلها "أهو دا اللى صار" الذى عرض في موسم دراما رمضان 2018، للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال من خلال شخصية "نادرة"، والذى حقق المسلسل نجاحاً جماهيريا ً وقت عرضه خاصة وأن أحداثه دارت في حقبة العشرينيات، حتى 2018، ومرت روبي بمرحلتين مختلفتين واحدة في عام 2018 والأخرى في العشرينات.

وتوالت الأحداث في العصر القديم واضطرت روبى إلى الزواج، وانتقلت من القصر التى كانت تعيش فيه مع والدها الخادم، وجسده الفنان محمود البزاوى، للعيش مع زوجها، بإحدى قرى الصعيد، وبإنتشار وباء اجتاح القرية وقضى على كل من بها، تمكنت "نادرة" روبى انقاذ نفسها وبناتها لحرصها على قراءة تعليمات الإنجليز، والمسلسل شارك في بطولته كلا من: آروى جودة، محمد فراج، أحمد داوود، سوسن بدر، علي الطيب، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، إلهام عبد البديع، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حاتم علي.

وننتظر روبى أيضا ظهورها في فيلم "كيرة والجن" للنجمين احمد عز وكريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى السينمات بعيد الأضحى المقبل، وتجسد فيه دور زوجة كريم عبد العزيز وتظهره في المشاهد الأولى من الفيلم وتصاب بفيروس انفروانزا الأسبانى يؤدى إلى وفاتها فى الفيلم، حيث في عام 1918 اجتاح وباء الإنفلونزا الإسبانية العالم، وفي فترة وجيزة أوقع ضحايا بالملايين.

وانتهت روبى من تصوير مشاهدها في الفيلم الفترة الماضية والتي جمعت بينها وبين كريم عبد العزيز، باستوديو النحاس، ويعد فيلم "كيرة والجن"، من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.