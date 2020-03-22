شكرا لقرائتكم خبر عن اتعدت منه.. إصابة زوجة إدريس ألبا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صابرينا زوجة النجم العالمي إدريس إلبا البالغة من العمر 30 عامًا أنها مصابة بفيروس كورونا، وجاء تصريحها أثناء الحلقة الأولى من برنامج المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري علي " Apple TV " .

وقالت صابرينا لأوبرا وينفري : " اكتشفت هذا الصباح أني أختباراتي لفيروس كورونا إيجابية" ، و هو الخبر الذى أثار الكثير من الجدل .



ادريس البا وزوجته

واستمرت صابرينا في الدفاع عن نفسها بسبب تلقيها سلسلة من الانتقادات التي واجهتها لعدم ابتعادها عن إدريس البا بعد الكشف انه مريض بفيروس كورونا ، حيث قالت : " أردت أن أكون معه في كل وقت ، هذه هي غريزة الزوجة ، اردت ان أكون معه " .

وخلال حديثها قالت صابرينا إنها لا تعاني من أي من أعراض فيروس كورونا في الوقت الحالي وهو أمر غريب حقا ، وقد يتغير الامر بالتأكيد في الأسابيع المقبلة ".

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يذكر أن إدريس ألبا أعلن عن اصابته يوم 16 مارس الماضي باصابته بفيروس كورونا وهو الخبر الذي أثار الكثير من الجدل بين محبي و عشاقي ادريس البا .