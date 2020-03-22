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شكرا لقرائتكم خبر عن اتعدت منه.. إصابة زوجة إدريس ألبا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صابرينا زوجة النجم العالمي إدريس إلبا البالغة من العمر 30 عامًا أنها مصابة بفيروس كورونا، وجاء تصريحها أثناء الحلقة الأولى من برنامج المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري علي " Apple TV " .
وقالت صابرينا لأوبرا وينفري : " اكتشفت هذا الصباح أني أختباراتي لفيروس كورونا إيجابية" ، و هو الخبر الذى أثار الكثير من الجدل .
ادريس البا وزوجته
واستمرت صابرينا في الدفاع عن نفسها بسبب تلقيها سلسلة من الانتقادات التي واجهتها لعدم ابتعادها عن إدريس البا بعد الكشف انه مريض بفيروس كورونا ، حيث قالت : " أردت أن أكون معه في كل وقت ، هذه هي غريزة الزوجة ، اردت ان أكون معه " .
وخلال حديثها قالت صابرينا إنها لا تعاني من أي من أعراض فيروس كورونا في الوقت الحالي وهو أمر غريب حقا ، وقد يتغير الامر بالتأكيد في الأسابيع المقبلة ".
يذكر أن إدريس ألبا أعلن عن اصابته يوم 16 مارس الماضي باصابته بفيروس كورونا وهو الخبر الذي أثار الكثير من الجدل بين محبي و عشاقي ادريس البا .
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