شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تقضى الحجر الذاتى داخل "الحمام".. لضمان استمرار الأضواء حولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحجر المنزلي الذاتي يدفع الكثير من النجمات لتكثيف تواجدهم علي مواقع الـ social media بهدف كسب المزيد من المتابعين ولضمان بقاء الأضواء مسلطة تجاههم .

فقد فاجأت النجمة العالمية دوا ليبا مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " بنشره صورتين من داخل منزلها الموجود في لندن حيث تقيم بسبب الحجر المنزلي الذاتي ، وقد ظهرت النجمة خلال استحمامها ، و هي الصور التي حصدا أكثر من 2 مليون likes خلال يوم واحد فقط و تم تداولها بكثافة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .



دوا ليبا (1)

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من جهة اخري تتصدر دوا ليبا غلاف مجلة " vogue " في نسختها الاسترالية لشهر أبريل ، فقد ظهرت دوا ليبا و هي ترتدي فستان باحدي درجات اللون الأحمر مع قفازات طويلة باللون الأبيض و هو ما الـ style الذي فاجأت دوا ليبا به العالم ، و قد نشرت ليبا الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام ، و قد حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي 40.8 مليون شخص .

يذكر أن دوا ليبا قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " Physical " و " Don't Start Now " و " New Rules " ، و غيرهم .