شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية يكرم أمير كرارة في حلقة "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدى، النجم أمير كرارة خلال حلقة برنامجه "سهرانين" والمذاع على قناة on، وذلك مساء أول أمس الجمعة، أثناء استضافته لمريم طارق بطلة العالم في السباحة من متحدى الإعاقات الذهنية.

واختار الاتحاد النجم أمير كرارة أن يتولى منصب سفير الاتحاد والرياضيين من ذوى الإعاقات الذهنية، مؤكدا أنه يدعم أبناء الاتحاد من ذوى الإعاقة ممن يتمكنون من النجاح في كل المجالات.

Advertisements

وأعرب النجم أمير كرارة عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم قائلا: "ده أفضل وأحسن تكريم كُرمت به في حياتى كلها، وسط دموع من مريم طارق التى لم تتمالك دموعها أثناء الحلقة، والذى حرص علي ممازحتها بقوله أنه لديه هديه كبيرة تتمثل في غناء وائل جسار لمريم طارق بأغنية "اسمر يا أسمراني".