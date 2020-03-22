شكرا لقرائتكم خبر عن مش فى دماغها كورونا.. دوا ليبا تطلق أغنية Break My Heart والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا قررت مواصلة نشاطها الفنى واستكمال نجاحاتها، رغم الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع، بسبب تفشى فيروس كورونا.

أعلنت النجمة العالمية دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) أنها قررت إطلاق أغنيتها السينجل الجديدة " Break My Heart " وهو الخبر الذي أسعد قطاعا كبيرا من محبيها ومعجبيها حول العالم ، حيث أكدت النجمة الشابة أنها ستطلق الاغنية يوم 27 مارس الجاري.



دوا ليبا

من جهة أخرى، تتصدر دوا ليبا غلاف مجلة " vogue " فى نسختها الاسترالية لشهر أبريل ، فقد ظهرت دوا ليبا وهي ترتدى فستان بإحدى درجات اللون الأحمر مع قفازات طويلة باللون الأبيض وهو ما الـ style اللذي فاجأت دوا ليبا به العالم، وقد نشرت ليبا الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، وقد حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي 40.8 مليون شخص.

يذكر أن دوا ليبا قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Physical " و " Don't Start Now " و " New Rules " ، و غيرهم.