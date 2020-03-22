شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تحتفل بعيد الأم برسالة وصور من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية دوا ليبا، على الاحتفال بعد الأم، بنشر صور لها من الطفولة بصحبة والدتها عبر حسابها بانستجرام، ووجهت لها رسالة حب قائلة "دائما ما تقوديني بالحب والصدق والطيبة، أحبك، وعيد أم سعيد".

يأتي هذة التهنئة بعد انتهاء النجمة العالمية من طرح أغنيتها الجديدة التي كشفت عنها منذ ساعات بعنوان Break My Heart.

من جهة أخرى، تتصدر دوا ليبا غلاف مجلة " vogue " فى نسختها الاسترالية لشهر أبريل ، فقد ظهرت دوا ليبا وهي ترتدى فستان بإحدى درجات اللون الأحمر مع قفازات طويلة باللون الأبيض وهو ما الـ style اللذي فاجأت دوا ليبا به العالم، وقد نشرت ليبا الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، وقد حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي 40.8 مليون شخص.

يذكر أن دوا ليبا قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Physical " و " Don't Start Now " و " New Rules " ، و غيرهم.