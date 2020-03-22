شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رغم الحجر الذاتي.. ترافيس سكوت يطلق كليب OUT WEST والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نجم الراب الشهير ترافيس سكوت أن يستكمل نشاطه الفني حتي خلال الحجر الصحي الذاتية الذي يتبعه مثل باقي مشاهير العالم ، فقد اطلق سكوت البالغ من العمر ( 27 عام ) علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهر " يوتيوب" كليب جديد يحمل اسم " OUT WEST " و الذي تعاون فيه مع المغني الأمريكي يانج ثاج .

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وكليب " OUT WEST " هو من إخراج وايت تراش تايلور و شاركه في اخراج الكليب ترافيس سكوت ، و قد تخط نسبة مشاهدة الكليب علي موقع " يوتيوب " لأكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد فقط ، و يتوقع الكثير من المعنيين بالموسيقي والغناء أن ترافيس سكوت سيحقق الكثير من انجاحات من خلال " OUT WEST " .

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كايلي جينر كشفت مؤخرا أنها تتبع نظام التربية المشتركة مع نجم الراب الشهير ترافيس سكوت و ذلك حتي تنشئ ابنتهما " ستورمي " في أجواء صحية حتي بعد انفصالهما ، فكان خبر انفصال كايلي جينر و ترافيس سكوت محط تركيز وسائل الاعلام حول العالم و حتي الآن يبحثوا دائما عن تطورات هذه العلاقة .