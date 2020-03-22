شاهدوا ظرف ابن ميريام فارس وهو يغني لها وهي تحتضنه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ متابعيها بمقطع فيديو يظهر ابنها جايدن وهو يغني لها بالفرنسية أغنية لعيد الأم وهي تجلس قبالته ووصفتها بأنها أجمل هدية تلقتها في حياتها، فيما عانقته وانهالت عليه تقبيلاً في نهاية الفيديو، وأهداها ورقة مكتوب عليها "ماما".

ونشرت ميريام سابقا فيديو طريف لها ولنجلها جايدن، وهو يداعبها ويلعب معها بينما تتعالى أصوات ضحكاته، وعلقت على الفيديو الذى نشرته قائلة: "عادي فطسني، خليك بالبيت".

وكانت ميريام فارس احتفلت ميريام بعيد ميلاد ابنها جايدن الرابع، وسط حفاوة كبيرة على السوشيال ميديا، ونشرت ميريام صورًا من عيد ميلاده وعلقت قائلة: "بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما"، كما قد كشفت سابقًا في فيديو طريف عن رد فعل ابنها جايدن، عندما حاولت عمل "ماسك وقناع" لبشرتها.

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