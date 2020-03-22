ميرنا وليد - بيروت - عمل الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ بشكل مكثف ليخرج عمله الغنائي الجديد الذي أهداه لوالديه الراحلين تعبيراً عن محبته الكبيرة لهما وعربون وفاء لهما على تضحياتهما تجاهه.

وطرح إيهاب توفيق أغنية "أبويا وأمي" على يوتيوب بفيديو مصور يظهره وهو يغني وراء الميكروفون، أول أغنية يطرحها إيهاب توفيق بعد وفاة والده خلال الفترة الماضية في ظروف صعبة، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان وتوزيع فارس فهمي، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف.

وكان توفيق حضر كل من النجم إيهاب توفيق إلى الاستوديو في تمام الساعة الأولى بعد منتصف ليل الجمعة مع مدير أعماله ماجد المصري فتم تسجيل الأغنية والانتهاء منها في تمام السابعة صباحاً.

الأغنية تختزن حزناً عميقاً ما جعل إيهاب توفيق يتأثر بها بشدة وينهار في البكاء خلال تسجيلها نظراً لوفاة والده ووالدته.

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كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب توفيق يكرم والديه الراحلين ويهديهما "أبويا وأمي"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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