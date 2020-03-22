ريال مدريد لا يخطط لتقليص رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: لا يخطط نادي ريال مدريد لاتخاذ أي إجراء مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقف كرة القدم في إسبانيا، ويستبعد حتى هذا التوقيت اتخاذ أي قرار بخصوص تقليص رواتب لاعبيه، وفقاً لما أكدت مصادر من النادي لـ”إفي”.

ويثق النادي الأبيض في أن الموسم بإمكانه الانتهاء بداية من مايو المقبل وأنه لا يوجد أي مؤشر يجعل النادي يضطر للجوء للائحة التنظيم المؤقت للعمل (أي أر تي أي) لتقليص رواتب اللاعبين والموظفين بالنادي.

ووفقاً لما أكدته المصادر لـ”إفي”، فإن النادي الملكي لن يتخذ أي إجراء ضد التوجيهات الصادرة من الحكومة، والتي ينفذها كل المواطنين الإسبان للحد من انتشار “كوفيد-19”.

وسيواصل لاعبو الريال التدرب في عزلهم المنفرد تحت البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولم يخطط النادي لأي موعد محدد للعودة لمدينة بالديبيباس الرياضية لاستكمال التدريبات الجماعية.