“كورونا” يوقف “اختراق 2”

متابعة بتجـــــــــرد: أوضح الفنان والمنتج السعودي طلال السدر، أنه وطاقم الجزء الثاني من مسلسله “اختراق” من الفنانين والفنيين السعوديين متواجدون حالياً في الرياض، وأنهم في انتظار استكمال تصوير العمل في المملكة حتى إشعار آخر، مبيناً أن تصوير وإنتاج العمل سيتواصل بعد انتهاء الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.

وكشف طلال في تصريحات صحفية له أن توقف رحلات الطيران وصعوبة الظروف الإنتاجية في مصر أجبرته على إيقاف تصوير العمل الذي يتشارك بطولته مع باقة من نجوم السعودية ومصر والعالم العربي، مبيناً أنه تم تصوير عدد من المشاهد في القاهرة تتجاوز 50% من تنفيذ العمل.

وذكر أن إيقاف تصوير المسلسل، الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان الفضيل على قناة SBC السعودية، تم تنفيذاً للقرارات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، ‏ولتوقف الرحلات الجوية وصعوبة العمل في هذه الأزمة الدولية.

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وصرح السدر أنه يقدم مسلسلاً سعودياً بمواصفات فنية احترافية عالية ومختلفة عن الأعمال المحلية الموجودة من ناحية القصة والتصوير والأحداث، وأنه سعيد بمشاركة عدد من نجوم مصر والعالم العربي في الجزء الثاني من العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير أحمد عيد ونضال نجم ومحمد العيسى والفنانتان مي سليم وراندا البحيري، مشيراً إلى أن الكواليس رائعة والود والكوميدية حاضرة بقوة بين الممثلين والطاقم الفني، وتمنى أن يواصل العمل النجاح الجماهيري الذي حققه في الجزء الأول والذي عرض رمضان الماضي على شاشة SBC، معتبراً المسلسل من أهم أعماله على مستوى الإنتاج والتمثيل.

وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب سعودي يعيش في أوروبا، ويتم توريطه واتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية، لتتصاعد الأحداث في قالب من الأكشن والغموض والتشويق والإثارة.

والجزء الثاني من مسلسل “اختراق” إنتاج شركة الإعلامية الأولى للإنتاج والصوتيات التي تعود ملكيتها للفنان طلال السدر، وتأليف محمود حمدان وفضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، وبطولة باقة من الفنانين العرب، منهم: أحمد عيد، طلال السدر، مي سليم، محمد العيسى، راندا البحيري، نضال نجم، مها منصور، حسن عيد، ووائل عبدالعزيز.