فيروس “كورونا” لم يمنع ملكة بريطانيا من الأناقة

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متابعة بتجـــــــرد: تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهي تضع كمامات ملونة على وجهها تتماشى وألوان أزيائها.
وتلونت الكمامات باللون الأخضر والأصفر والبنفسجي، لتبدو كما لو أنها جزء من تصميم الثياب المخصص للملكة لتواكب أزياءها، وحرصها على الظهور بإطلالة أنيقة كالمعتاد.
وجاءت التعليقات جميعها مفادها أن كورونا لم تمنع إليزابيث من الأناقة التي تميزت بها لأكثر من 90 عاماً، حيث تمتلك الملكة مجموعة لا تنتهي من المعاطف والقبعات والفساتين وحتى المظلات ذات الألوان الزاهية، والتي تحرص على مطابقتها لإطلالاتها.
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