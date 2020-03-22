متابعة بتجـــــــــرد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من مسلسل My Secret Terrius الكوري، الذي طرح في 2018 ويمكن متابعته عبر شبكة نتفليكس، حيث جاء ذكر فيروس كورونا، في الحلقة العاشرة منه.
وأبرز مقطع الفيديو قول طبيبة “إننا بحاجة لأبحاث جديدة عن فيروس كورونا المتحول”، مشيرة إلى فيروسات كورونا، ميرس، سارس الزكام الشائع جميعها من نفس الفئة والتركيبة الجينية.
وأشارت الطبيبة إلى أن فيروس كورونا يضرب الجهاز التنفسي، مؤكدة أنه فيروس تم التلاعب به، ليقتل 90% من البشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر دراما كورية تتحدث عن “كورونا” في 2018 وتؤكد: فيروس مخلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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