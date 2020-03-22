رغم الكورونا، هاني العمري يغني ويعايد كل الأمهات

في ظلّ الظروف الصحيّة التي تمرّ بها البلاد، أحبّ الفنان هاني العمري أن يكون عيد الأم هذه السنة إستثنائياً حيث قرّر معايدة الأمهات وتكريمهم على طريقته الخاصّة في عمل مصوّر شاركت فيه مجموعة من الأمهات.

وأعلن العمري إطلاق هذا العمل في منشور جاء فيه : “أكيد بتحب إمك، وإذا ما فيك تروح تشتري هديّة وتعيّدها، قدّملها أغنيتي “مين اللي عندي أغلى” اللي رح نزّلها اليوم على اليوتيوب”. ويشدّد العمري على أهميّة إلتزام المواطنين بالحجر المنزلي لتخطّي الأزمة الصحيّة وضرورة معايدة أمهاتهم في هذه المناسبة التي تعني الكثير .

أغنية ” مين اللي عندي أغلى ” من كلمات وألحان وتوزيع عنان عوض ، تصوير ومونتاج خليل سيف ، إخراج هشام فارس وإنتاج ” مدانات ميديا برودكشن “.