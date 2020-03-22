كاريس بشار في صورة مع ابنها الوحيد.. والجمهور يسأل: من والده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السورية كاريس بشار صورة تجمعها بابنها الوحيد مجد عبر حسابها الخاص في إنستغرام بمناسبة عيد الأم، وكتبت معلقة: "سقالله لما كنت أطول منه".

وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن صدمتهم لوجود ابن للفنانة السورية بعمر الشباب، حيث ظهر أطول منها، وبدت هي بجانبه كفتاة صغيرة، فيما أبدى الكثيرون إعجابهم بمحافظة بشار على شبابها ورشاقتها في ظل وجود ابن لها بهذا العمر، مؤكدين أنها تبدو مثل شقيقته الكبرى وليس والدته، وتغزل الجمهور بجمال الأم والابن، ورأى البعض أنه ورث جمالها.

وأثارت صورة بشار مع ابنها الوحيد مجد فضول الجمهور والذي بدأ بالتساؤل عن حياتها الشخصية والبحث عن أي معلومات لاسيما أن بشار دخلت عالم السوشيال ميديا مؤخرا ولا يعلم الكثيرون عن حياتها الشخصية.

يشار إلى أن كاريس بشار تزوجت في بداية حياتها من رجل الأعمال السوري المعروف شادي جواد والذي يمتلك سلسلة مطاعم في سوريا، وأنجبت منه ابنها الوحيد مجد وانفصلت عنه في عام 2014، لم ترتبط بعدها بشار بأي رجل آخر، وأبقت حياتها للفن وابنها.

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وتعتبر بشار من أبرز نجمات سوريا وأشهرهن وحققت نجاحا كبيرا وقدمت العديد من الأدوار المميزة أبرزها عيلة 6 نجوم بشخصية بثينة، ومذكرات عائلة بدور ريم، كما قدمت دورا مميزا في مسلسل سيرة آل الجلالي إلى جانب الفنان بسام كوسا وعدد من النجوم، بالإضافة للمسلسل الكوميدي بنات اكريكوز إلى جانب مها المصري وديما بياعة والفنان القدير خالد تاجا.

ويعتبر مسلسل ليالي الصالحية من أبرز أعمال النجمة السورية حيث حققت شخصية سعدية التي قدمتها في العمل نجاحا كبيرا وهو من بطولة عباس النوري وبسام كوسا وآخرون ومن أبرز أعمالها المميزة الأخرى، ليس سرابا، زهرة النرجس، عن الخوف والعزلة، لعنة الطين، قلم حمرة، غدا نلتفي، خاتون.

وشاركت الفنانة السورية بالموسم الرمضاني الماضي بعملين من أنجح الأعمال السورية وهما مسافة أمان إلى جانب سلافة معمار، وسلاسل دهب إلى جانب بسام كوسا.

وقدمت مؤخرا كاريس بشار مسلسل "العميد" والذي تم بثه على منصة شاهد إلى جانب الفنان السوري تيم حسن.