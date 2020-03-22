الحجر المنزلي يتسبب باكتشاف أمر غريب في أغنية لـ "عبدالكريم عبدالقادر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش العالم أجمع داخل الحجر المنزلي لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أثار هلعا كبيرا، وأدى إلى وفاة وإصابة مئات الآلاف.

إلا أنه وبالرغم من صعوبة الظروف التي يعيشها العالم، وحالة الملل الكبيرة التي فرضت على الشعوب جراء التزامهم منازلهم وعدم تمكنهم من الخروج لأي سبب من الأسباب، استطاع الكثيرون إضافة بعض الطرافة والفكاهة على الأمر.

وفي هذا السياق؛ تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنان عبد الكريم عبد القادر من كواليس أغنية قديمة له أنتجت في عام 1978، يظهر فيها الفنان الكويتي وهو يغني على متن الطائرة، فاستطاع الجمهور رصد صرصار، لم يتمكن أي شخص في السابق ولا حتى المخرج من رصده قديما.

وأثار هذا الأمر موجة من الفكاهة والضحك لسببين وفق المعلقين، الأول تصوير الكليب دون الانتباه بشكل كامل لوجود الصرصار من قبل المخرج وطاقم التصوير وحتى الفنان الكويتي، أما السبب الثاني فهو السخرية من الفراغ الذي خلفه الحجر الصحي والذي جعل الكثيرين يكتشفون بعض الأمور الطريفة والتي كان من غير الممكن اكتشافها من قبل.

يذكر أن عبد الكريم عبد القادر هو مغنٍ كويتي لقب بالصوت الجريح في عام 1988 بعد أغنيته المشهورة "أجر الصوت".

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ولد عبد القادر عام 1941، وتزوج عام 1967، ولديه خمسة أولاد هم: خلود ، إيمان ، خالد ، محمد ، وفيصل .. كان لطفولته بمعاناتها وظروفها، تأثيرها في كل مراحل حياته الفنية. ولأن صوته جميل ولديه حس فني، تبناه أكثر من ملحن ومؤلف كانوا وراء معرفة الجمهور به، من هؤلاء الفنان يوسف المهنا الذي لحن له أغنية دينية بعنوان "شوقي سعى إلى المدينة".

ومن الأغنيات التي قدّمها عبد الكريم عبد القادر في بداية حياته ولاقت استحسانا هي "تكون ظالم"، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و"سرى الليل يا قمرنا"، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.

وكانت بدايات عبد القادر على الموشحات الدينية تعاون في بداياته مع الملحن عبد الرحمن البعيجان ومع الملحن الدكتورعبد الرب ادريس في الكثير من مراحل حياته الفنية، كذلك تعاون مع الأستاذ طلال مداح في العديد من أعماله المميزة.