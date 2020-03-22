أنغيلا ميركل تتسوق بمفردها رغم مخاطر كورونا.. ما الذي خرجت لشرائه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان لافتا انتشار صور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهي تتسوق بمفردها في أحد المتاجر في العاصمة برلين رغم ازدياد المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ميركل ذهبت مساء يوم الجمعة الماضي للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط العاصمة برلين والذي ترتاده دائما، بحسبما ذكر العاملون هناك.

وأوضحت تقارير أن ميركل ذهبت أولا إلى قسم الخضار وقسم البقالة، ثم ملأت سلة التسوق بأشياء من بينها 4 زجاجات نبيذ والكريز والصابون وورق التواليت، ودفعت حساب ما تسوقته عن طريق البطاقة الائتمانية.

وتظهر الصور المتداولة عدم مبالغة المستشارة في المشتريات، على عكس ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من لهفة المتسوقين وسعيهم لملء عرباتهم قدر المستطاع وتخزين الطعام، وخاصة ورق التواليت خوفا من إطالة أمد الوباء.

يشار إلى أن ألمانيا سجلت حتى يوم أمس السبت إجمالا 21000 إصابة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة.

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وناشدت ميركل الألمان المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث التعليمات التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

ومن الجدير ذكره، أن منظمة الصحة العالمية قالت اليوم إن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد سيستغرق عاما على الأقل، لافتة إلى أن الخطر يكمن في عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي.

وتحدث مسؤول بمنظمة الصحة العالمية عن لقاح كورونا، قائلا إن تطويره سيستغرق عاما على الأقل، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر "سيحدث".

وقال أيضا: "كورونا لا يصيب كبار السن فقط وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر".

وأضاف: "الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي، لذا نحتاج إلى البحث الدؤوب عن الإصابات".