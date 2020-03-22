ليلى علوي تقبل تحدي كندة علوش وتتكفل بـ50 أسرة

أعلنت الفنانة ليلى علوي عن قبولها تحدي الفنانة كندة علوش في حملة "تحدي الخير"، وتكفلها بـ50 أسرة لمدة شهر، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الفنانة ليلى علوي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت :"شكرا كندة، شكرا ليكي ولكل زميلاتي وزملائي، أنا كمان قبلت التحدي معاكم، وأنا كمان هتكفل بـ50 أسرة أسرة الشهر دا، علشان نقدر نقعد في بيوتنا ونحمي نفسنا، ونحمي بلدنا، وكلنا ضد كورونا، وهنقف جنب بعض، وكل اللي جاي أحلى إن شاء الله، وبدخل معايا في التحدي يحييى الفخراني، سميرة سعيد، كارول سماحة، باسم سمرة".

وعلقت الفنانة ليلى علوي :"بشكر كندة علوش على التحدي، وأنا قبلت تحدي الخير، والتكفل بـ50 أسرة، وربنا يجعلنا سبب في التزامهم بقعدة البيت".

يُذكر أن هناك عدد كبير من نجوم شاركوا في "تحدي الخير"، ومن بينهم : الفنان أحمد السقا، أحمد فهمي، هنا الزاهد، شيكو، محمد رمضان، أحمد السعدني، منى زكي، عمرو يوسف، أمير كرارة، صلاح عبدالله، الشاعر أمير طعيمة، تامر حسني، غادة عبدالرازق، هند صبري، أحمد داود، دينا الشربيني، ويزو، كندا علوش، أصالة، وغيرهم من النجوم.

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