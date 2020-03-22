فيلم contagion الأعلى مشاهدة هذا الأسبوع عقب تفشي كورونا

تسابق عدد كبير من الجمهور ومحبي الأفلام لمشاهدة فيلم contagion مما جعله من الأعلى مشاهدة لهذا الأسبوع على أحد أشهر مواقع متابعة الأفلام المجانية عبر الإنترنت.

على الرغم من عرض الفيلم لأول مرة عام 2011 إلا أنه يعرض السيناريو الذي يحدث الأن بنفس التفاصيل تقريبًا، فتدور أحداث الفيلم عن فيروس مستجد يصيب الجهاز التنفسي

ويظهر أعراض اقرب للأنفلونزا مثله في ذلك مثل كورونا يجتاح العالم ويحصد الأرواح، كما يتشابه الفيلم مع الواقع في بلد منشأ الفيروس فهونج كونج في الفيلم والصين في الواقع، كذلك يتشابه مع الواقع في أصل انتشار الفيروس هو الخفاش.

يتطرق الفيلم لعدة محاور لم تحدث في الواقع حتى الآن، ونتمنى إلا تحدث نهائيًا، وهي طريقة تعامل الشعوب مع الفيروس فبسبب الذعر والهلع ونقص الموارد الغذائية تبدأ حالات السطو والخطف في الإنتشار كذلك تفشي الشائعات والتى يجني من خلفها بعض الأشخاص ملايين.

الفيلم من بطولة كل من مات دامون، كيت وينسلت، جود لو وغيرهم من النجوم، حصل الفيلم على تقييم 6.7/10 على موقع IMBD، كما حصل على 85% على موقع rotten tomatoes.قد يهمك ايضاً: "لص بغداد" في الصدارة و"بعلم الوصول" بالمركز الأخير في إيرادات الأحد فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة