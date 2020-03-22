لؤى يطرح أغنية "ضقت صبرا" من ألبومه الجديد عبر يوتيوب

طرح المطرب لؤى أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم "ضقت صبرا"، عبر موقع "يوتيوب"، وهى إحدى اغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله"، والأغنية من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع الهامى دهيمة، كما انتهى المطرب لؤى من تسجيل أغنيات البومه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين ومن المقرر ان تطرح الأغنيات تباعا خلال الفترة القادمة.

وتقول كلمات الأغنية:

ضقت صبرا يجرى نهرا

كف عن ايذائى فورا كدت اقتل منك نفسى

بس ده مايجوزش شرعا

اخطأ القلب واحبك حبه حبه

لم يكن يدرك بانك ماده صلبه

استفقت من غبائى واستعدت كبريائى

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واتقطع منك رجائى والمحبه

وطرح المطرب لؤى مؤخرا، أغنية سينجل بعنوان "بجيب في سيرتك"، عبرموقع "يوتيوب"، من كلمات الشاعر نادرعبد الله وألحان تامرعاشور وتوزيع محمد مصطفى، ميكس وماسترماهر صلاح، وتقول كلمات الأغنية: لسه كنت بجيب في سيرتك، كنت بسأل ليه خسرتك، وأنت جيت لما افتكرتك، كنت فين من زمان، ياحبيبي كلام في سيرك، لسه عايزك لسه فاكرك، احنا من بعض اتحرمنا، لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصامنا، روحي رايحة ليك.

المطرب لؤى يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغانى الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم محمد البدرى، وأحمد البرازيلى، وأمير طعيمة، وغريب، ومحمود أنور، وعمر والمصرى، وإلهامى دهيمة، وأدهم دهيمة، وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال لؤى أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها: الليلة سهرانين للصبح مكملين.. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا.. طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش.. م الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا.

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