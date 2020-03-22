إيهاب توفيق يطرح أحدث كليباته أبويا وأمي

طرح المطرب ايهاب توفيق أحداث كليباته الغنائية بعنوان "أبويا وأمي" وهي من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد. من ناحية أخرى يتعاون توفيق مع الشاعر الغنائى مودى نبيل بأغنيتين تحملان طابعا دراميا وهما من ألحان وتوزيع فارس فهمى، وأغنية ثالثة يقدمها توفيق من كلمات عادل السيد، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغانى خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد مودى نبيل لـتصريحات خاصة". وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها فارس فهمى مع النجم إيهاب توفيق، حيث تعاونا من قبل فى الدويتو الذى قدمه توفيق مع المطرب الشعبى أحمد شيبة بعنوان "عشمى فى ربنا"، وهى من كلمات رضا المصرى وتوزيع زيزو، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، من إخراج ياسر عصام. كما انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال ويشمل حوالى 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار، كما أكد بدوى فى تصريحات خاصة ، ومن المقرر طرحه قريبا. يذكر أن آخر أغانى إيهاب توفيق أغنية "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن كلمات الأغنية "الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحروالبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. انا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق".

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