روجينا ودنيا عبد العزيز مع أحمد زاهر فى كواليس "البرنس"

وخضع صناع المسلسل وفريق العمل إلى التعقيم للحماية من انتشار فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات داخل كواليس التصوير ويشارك فى البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

ويتعاون محمد رمضان مع المطرب الشعبى رضا البحراوى أيضا لغناء أغنية في المسلسل، تحمل نفس اسم العمل، من كلمات محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر طرح الأغنية داخل أحداث المسلسل، وأيضا نجم المهرجانات حسن شاكوش والأغنية تحمل اسم" شارع أيامى" وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة، ومقرر طرح الأغنية قبل أيام من انطلاق عرضه فى شهر رمضان.

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