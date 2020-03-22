أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

ظلت الفنانة أنغام مختفية عن الأنظار لأسابيع بعد إعلان زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انفصالهما، ولكنها خرجت أخيرا على جمهورها في فيديو نشرته الجمعة الماضية.

وظهرت أنغام في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهي تعلن تبرعها لأحد المؤسسات الخيرية بتكفل أسر بسيطة تضررت من فيروس كورونا المستجد.

وأطلت أنغام مرتدية ملابس رياضية ونظارة شمس، في أول ظهور لها بعد الانفصال.

وعلق أحمد إبراهيم على الأمر من خلال مداخلة تليفونية لأحد البرامج، وقال: "مفيش أي حاجة هو بوست.. لأنه فيه تجاوزات بتحصل من بعض المتطفلين.. وبالتالي أنا بالنيابة عن الدنيا كلها بعتذر لها أن هي ماتزعلش من تجاوزات الناس المريضة".

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وقال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في منشور له على "فيسبوك"، إنه يتمنى النجاح للفنانة أنغام في حياتها الفنية المقبلة، معبرًا :"أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح".

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