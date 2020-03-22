ميريام فارس تكشف عن أجمل هدية تلقتها فى حياتها..

اعتادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة جمهورها بتفاصيل حياتها عبر مختلف حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة علاقتها بابنها.

وكشفت ميريام عبر فيديو على حسابها الرسمى بإنستجرام، عما وصفتها بأنها أجمل هدية تلقتها فى حياتها، إذ نشرت فيديو لنجلها جايدن وهو يغنى لها، فيما عانقته وانهالت عليه تقبيلاً فى نهاية الفيديو، وأهداها ورقة مكتوب عليها "ماما".

ونشرت ميريام سابقا فيديو طريف لها ولنجلها جايدن، وهو يداعبها ويلعب معها بينما تعالي أصوات ضحكاته، وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر تويتر قائلة: "عادي فطسنى، خليك بالبيت".

كانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد كشفت سابقًا في فيديو طريف عن رد فعل ابنها جايدن، عندما حاولت عمل "ماسك وقناع" لبشرتها.

واحتفلت ميريام بعيد ميلاد نجلها جايدن الرابع، وسط حفاوة كبيرة على السوشيال ميديا.

ونشرت ميريام فارس، صورًا من عيد ميلاد نجلها، وعلقت قائلة: "بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

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هذا وأحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير، وذلك احتفالا بعيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية والأجنبية، وضمت فعاليات المهرجان أيضا مشاركة كلا من المطربة مايا دياب والمطرب ناصيف زيتون والمطرب جوزيف عطية.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية ميريام فارس، تألقت في حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يناير الماضى، بأغنية "حبيبي سعودي"، والتي تشاركها فيه المطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد، ونشرت فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تبدع في حفلها وسط تصفيقات وترحاب من الحضور.

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