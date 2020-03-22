مدحت العدل عن حديث الرئيس السيسي: "قرارات اجتماعية عظيمة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق السيناريست مدحت العدل على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ألقاها اليوم، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة.
وكتب العدل تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حديث رائع للرئيس السيسي.. وقرارات اجتماعية عظيمة وعلي مستوي الحدث.. أرجو أن نكون جميعاً علي نفس مستوى الوعي كي نعبر للأمان.. ربنا يحمينا جميعاً".
وطالب الرئيس السيسي، المواطنين بمساعدة الدولة على عبور أزمة كورونا: "دلوقتي أقل تداعي نتمناه إننا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر، الضرر هنا مش اقتصادي، لأ لأ شعبنا غالي علينا وأي إنسان مصري أو في العالم يهمنا يكون في أمان وسلام".
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