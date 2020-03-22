تامر مرسي وأمير كرارة يشيدان بأطباء مصر البواسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أشاد المنتج تامر مرسي والفنان أمير كرارة، بأطباء مصر، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
ونشر "مرسي" صورة لأحد الأطباء وهو يرتدي علم مصر ويرفع علامة النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وفعل هاشتاج "أطباء مصر البواسل، شكرًا".
كما تفاعل الفنان أمير كرارة، مع الهاشتاج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، موجهًا الشكر لأطباء مصر على دورهم.
يذكر أن أمير كرارة أعلن مؤخرًا تكفله بمصاريف 100 أسرة فقيرة وغير قادرة في مواجهة هذا الوباء العالمي.
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