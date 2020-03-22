نرمين ماهر تروج لمسلسل "قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روجت الفنانة نرمين ماهر، لمسلسلها الجديد "قوت القلوب"، المقرر عرضه ابتداء من اليوم على شاشة تليفزيون الحياة. ونشرت "نرمين" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس المسلسل تجمعها بالنجمة ماجدة زكي. Advertisements وعلقت: "يوميا مسلسل قوت القلوب، على الحياة الساعة 9 بتوقيت القاهرة، خليك بالبيت". مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، سهر الصايغ، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عمير.

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