راغب علامة معلقًا على حرق جثث ضحايا كورونا: "ما يحدث مرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان اللبناني راغب علامة على الأوضاع الحالية في إيطاليا، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشكر كبير، ولم يتم السيطرة عليه، ما أدى إلى حرق ضحاياه.

وكتب "علامة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب، في إيطاليا انتقلوا إلى مرحلة حرق ضحايا الفيروس (الموتى)، هل هو ڤيروس؟؟ أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس، هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الاتجاه، اللهم أنت قادر عليهم".

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن نحو 70 تابوتاً نقلوا، الجمعة الماضية 20 مارس 2020 من المدينة إلى إقليم آخر، حتى يتسنى حرق الجثث. وتعدّ مدينة بيرغامو من المدن المنكوبة في إيطاليا، إذ وصلت فيها الوفيات إلى 90 شخصاً في يوم واحد.