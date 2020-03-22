فيديو| شاهد هدية نجل ميريام فارس لها في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، جمعها بنجلها "جايدن"، تكشف فيه هديته لها بمناسبة عيد الأم، الذي حل أمس السبت.
وظهرت ميريام في الفيديو وهي جالسة وأمامها جايدن، التي حرصت على إخفاء وجهه، وهو يغني لها أغنية باللغة الفرنسية، ويهديها خطاب مكتوب عليه "Mamy" وعلقت :"أجمل هدية تلقيتها في حياتي".
وتزوجت الفنانة ميريام فارس من زوجها داني متري عام 2014، وأنجبا طفلهما جايدن عام 2016.
يذكر أن آخر حفلاتها في فبراير الماضي ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الإمارات.
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