بعد مطالب وقف التصوير.. مجدي أحمد علي: كل "مسلسل" أدرى بظروفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق المخرج مجدي أحمد علي، اليوم الأحد، على مطالب وقف تصوير المسلسلات لمدة أسبوعين، قائلًا: يعتمد على ظروف كل "لوكيشن".

وأضاف المخرج الكبير، في تصريح خاص لمصراوي، أن الأمر من الممكن أن يتم بدون "أوامر"، بمعنى أن صناع كل مسلسل أدرى بظروف تصويره، وعليهم أن يحددوا ما إذا كان سيتوقف عن التصوير أم سيستكمل المشاهد المتبقية.

وأوضح: "ممكن حد يصور مشاهد بسيطة بتضم ممثل أو اتنين بالكتير، وممكن التصوير في مكان خارجي مفيش فيه عدوى"، لافتًا إلى أن "القرار بيختلف في النهاية، وإحنا ممكن ندور على الأماكن البسيطة السهلة ونصور فيها، وأي مسلسل لا ينسى إجراءات التعقيم، وعمومًا إحنا في النهاية مش هنمتنع عن الحياة".

وكان عدد من الفنانين طالب صُناع الدراما هذا العام بوقف التصوير لمدة أسبوعين، تجنبًا لإصابة أحد بفيروس كورونا المستجد، وآخر المطالبين الكاتبة مريم ناعوم.