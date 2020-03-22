بسبب كورونا.. توقف تصوير "اختراق والساحر والهيبة 4 وأسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تسبب فيروس كورونا المستجد في تعطيل العمل بكثير من المجالات الرياضية والترفيهية والفنية وغيرها، وحرصًا على سلامة الفنانين من الإصابة بالفيروس، تم إيقاف تصوير 4 مسلسلات حتى الآن، من المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل.

والمسلسلات التي تم وقفها هي، "الساحر، والهيبة - الجزء الرابع، وأسود فاتح، اختراق التي تلعب فيه دور البطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.. ويعرض لكم الخليج 365 تفاصيل القرار:

- مسلسل "الساحر"

أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، اليوم، توقف تصوير مسلسل "الساحر" الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان السوري عابد فهد، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، لعدة أيام.

ونشرت صليبا صورة تجمعها بالفنان عابد فهد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "الساحر.. مع إيقاف التنفيذ لكام يوم لسلامة فريق عمل غالي علينا، على أمل استئناف التصوير بوقت قريب ونلتقي سوا بشهر رمضان المبارك".

- مسلسل "الهيبة 4"

اضطرت شركة “سيدارز” للإنتاج الفنى لوقف تصوير باقى مشاهد الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" للنجم السوري تيم حسن وسيرين عبدالنور، بسبب انتشار فيروس كورونا فى لبنان.

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مسلسل "الهيبة"، من بطولة تيم حسن وديما قندلقت وعادل كرم وإخراج سامر البرقاوي، وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.

- مسلسل "أسود فاتح"

أيضا توقف تصوير مسلسل "أسود فاتح" بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب غلق الطيران في لبنان ومصر، بعد انتتشار الفيروس.

ويعيش فريق العمل حالة من القلق، حيث من المفترض أن يتم تصوير عدة مشاهد بين مصر ولبنان، وهذه الأزمة تسببت في وقف التصوير لحين إشعار آخر.

المسلسل بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي وفراس سعيد وعمر السعيد وناصر سيف ورانيا منصور، ومن تأليف شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

-مسلسل اختراق

اضطر القائمون على المسلسل لإيقاف التصوير بعد انهاء عدد من المشاهد في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن صعوبة حضور الفنانين السعوديين إلى مصر حالياً لتصوير مشاهدهم، إضافة إلى صعوبة السفر كذلك إلى السعودية للتصوير هناك، جعل العمل يتوقف بشكل كامل.

ويشارك عيد في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم أحمد عيد، مي سليم، ومحمود حمدان، ونضال نجم، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حمدان، ويشارك فى التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا، ضمن جماعة إرهابية