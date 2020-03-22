تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة شهيرة: ندمانة أني خرجت من البيت وزعلانة من المصريين

اشتكت الفنانة المصرية نرمين الفقي، من احتكار بعض المصريين البضائع في السوق وزيادة أسعارها أضعاف، واستغلال التجار للأزمة التي تمر بها البلاد وعدم مراعاة الطبقة الفقيرة، في ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا.

وظهرت “الفقي” في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، من داخل سياراتها لاضطرارها الخروج من البيت، معبرة عن استيائها عما تعرضت له.

وأشارت إلى أنها اضطرت للخروج من المنزل لشراء الكمامات والقفازات الطبية، إذ ذهبت لأكثر من 4 صيدليات منهم من يقول لها لا يوجد، وعندما وجدت ما تريد كانت الأسعار مضاعفة ولم تأخذ الكميات التي تريدها.

واسترسلت “الفقي” في حديثها أنها لا تعرف ما تفعل، فهناك من لا يستطيعون مواكبة أسعار السوق المرتفعة، وقالت: “نعمل ايه بس، والراجل اللي بيفتح بيته بالعافية يعمل ايه”.