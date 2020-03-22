فيديو .. لؤي يطرح أحدث أغانيه ضقت صبرًا

طرح الفنان لؤي أحدث أغانيه، والتي تحمل أسم ضقت صبرًا، وجاء ذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية ضقت صبرًا من كلمات محمد البدري، وألحان Advertisements أحمد البرازيلي، وتوزيع الهامي دهيمة. أحمد البرازيلي، وتوزيع الهامي دهيمة. يذكر أن الفنان لؤي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بجيب في سيرتك، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع محمد مصطفى.

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