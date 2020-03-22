فيديو .. إيهاب توفيق يطرح أحدث كليباته أبويا وأمي

طرح النجم إيهاب توفيق أحدث كليباته، والذي يحمل أسم أبويا وأمي، وجاء ذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements وكليب أبويا و أمي من كلمات رضا المصري، وألحان وتوزيع فارس فهمي. يذكر أن الفنان إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الصيف و البحر، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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