دعماً لحملة "خليك في البيت..الليلة حفل غنائي لأنغام على "فيسبوك"

أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام، عن اذاعة حفلاً غنائياً لها، وذلك على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، دعماً لحملة "خليك في البيت" التي أطلقها عدد كبير من فناني الوطن العربي للوقاية من وباء

كورونا.

ومن المقرر ان يذاع الحفل على "فيسبوك"، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، وهو من ضمن حفلات أنغام الناجحة الذي أقيم على مسرح مركز المنارة

بالتجمع الخامس العام الماضي، احتفالاً بطرح أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جداً".

ضم الألبوم 14 أغنية ومنهم"هتقول لربنا ايه، نزوة، هدنة، حالة خاصة جدا، بتوصفني، ياريتك فاهمني، ولادبلت، أساميك الكتيرة، هبدأ من الاخر"، وحصل على نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب"، ونجاح جماهيري كبير في انتشاره.

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