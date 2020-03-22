راغب علامة يتبرع بهذا المبلغ لصالح مستشفى بيروت الحكومي والصليب الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عبر شاشة الـ MTV ضمن فقرة الإعلامية دنيز رحمة وأعلن أنه يتبرع بمبلغ 25 مليون ليرة لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة ​فيروس كورونا​، 15 مليوناً منها ستخصص لمستشفى بيروت الحكومي و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني.

ودعى علامة زملاءه الفنانين للمساهمة أيضاً في مد يد العون لنتضامن جميعاً وندعم جهود الطاقم الطبي في عملهم الإنساني لمواجه خطر هذا الفيروس.

إشارة إلى أن راغب علامة كان أشار في أحدى تصريحاته المتلفزة إلى أنه يتخذ أقصى درجات الوقاية هو وعائلته والعاملين في مكتبه من تعقيم دائم إلى اجراءات احترازية أخرى وهو حريص على صحته وصحة عائلته وكذلك على صحة الأخرين.

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