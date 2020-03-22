دينا الشربيني تنشر صورة نادرة لوالدتها وتتوجه إليها برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية دينا الشربينيوالدتها بمناسبة عيد الأمّ لتقدم تهنئتها لوالدتها، وتوعي الأبناء بضرورة توخي الحذر ضد فيروس كورونا، للحفاظ على صحة أمهاتهم جميعًا.
وشاركت دينا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لوالدتها، بدت فيها بـ "الأبيض والأسود"، مُعلقة: "كل سنة وأنت طيبة.. كل سنة وأنت معانا.. كل سنة وأنت أجدع وأطيب وأحلى أم في الدنيا".
وأضافت دينا : "أنا وأخواتي من غيرك ولا حاجة صعب أوي أقدر أعبر عن الحب اللي جوايا ليكي، أمي الحنينة الطيبة اللي بتضحكنا من غير ما تقصد اللي قلبها وجعها علينا طول الوقت أنا وأخواتي، عمري ما حاقدر أردلك اللي عملتيه وبتعمليه علشانا، ربنا يخليكي لينا، أنا مقدرش أعيش من غيرك.. بحبك يا أمي".
وتابعت بالقول: "أكيد اللي أنا كتبته لأمي من قلبي ده كلكم حاسينه لأمهاتكم، هما عاشوا علشانا وجه الوقت اللي نعيش فيه علشانهم، أرجوكم عايزين عيد الأم الجاي يكونوا أمهاتنا وصتينا وربنا يارب يخليهم لينا، احموا نفسكم من المرض علشان تحموهم، ربنا يخلي كل الأمهات لولادهم يارب، أمهاتنا سهروا وتعبوا وعاشوا طول عمرهم علشان يحمونا، ودلوقتي جه دورنا علشان نحميهم".
واختتمت رسالتها قائلة: "لو سمحتوا لازم كلنا نخاف على أهلينا أكتر من نفسهم، علشان هما عاشوا طول عمرهم خايفين علينا أكتر من نفسنا".
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