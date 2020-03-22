خاص الفن – هكذا تمضي جيني إسبر يوماً مثاليًّا في الحجر الصحي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ لموقع "الفن" عن الإجراءات اليومية التي تتخذها في الحجر الصحي المنزلي ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنها فور استيقاظها تشرب كأساً كبيراً من الماء مع الليمون والنعناع والزنجبيل لتطهير الحنجرة، ثم تحضّر الإفطار المكون من بياض البيض المسلوق مع قليل من التوست واللبنة والشوفان.

بعد الإفطار تقوم جيني ببعض المهام المنزلية وتعقم المنزل، ثم تمارس الرياضة المنزلية.

وقالت إنها تحضر الغذاء عند الثالثة عصراً، ويكون مكوناً من المأكولات الغذائية الصحي التي لا تتجاوز 800 سعرة حرارية.

وتمضي جيني إسبر الوقت مع ابنتها سيندي وكلبها "عسل"، ثم تخصص وقتاً للقراءة والاسترخاء، علماً أنها تقرأ حالياً رواية "الجاسوسة" للكاتب باولو كويلو.

وأيضاً تخصص جيني إسبر وقتاً للتواصل مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل إضافة إلى حضور التلفاز، كاشفة عن أن آخر فيلم عرضته كان "After" ونصحت الجميع بمتابعته.

وخلال فترة الليل تحضّر القليل من السناك مع مناقشة آخر أحداث فيروس كورونا مع الأصدقاء، ثم تعقم نفسها وابنتها وكافة أرجاء المنزل وتخلد إلى النوم في العاشرة مساءً قائلة: نام بكير وشوف الصحة كيف بتصير".

وكشفت أنها خلال النهار تحرص على شرب كميات كبيرة من الماء، إضافة إلى تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سي.

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