كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد العمروسي لـ"الخليج 365 الفني" "اتكهربت 4 مرات في "بنات موسى".. وهذه أعمالي في رمضان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الفنان محمد العمروسي، شاب يتملك موهبة فنية كبيرة، استطاع من خلالها أن يصل إلى قلوب محبيه في وقت قصير، يعشق الفن، ويتمنى أن يحقق أكثر مما وصل إليه، ونجح في تقديم اعمال تركت له بصمة في الوسط الفني.

والتقى "الخليج 365 الفني" بالفنان محمد العمروسي، وتحدث عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "بنات موسى"، وعن أعماله الجديدة في رمضان.

في البداية نهنئك على مسلسل "بنات موسى" كيف كانت ترشيحك للمسلسل؟



قام بترشيحي المخرج ايمن محمد أسامة والؤلف محمد محرز وأمين جمال وسررت كثيرًا بالعمل في ذلك المسلسل.

ما الذي جذبك للمشاركة في المسلسل؟



أن قصة الأرث والبنات التي لم ترث من اهلها واكل حقوق اليتيم موجودة في بيوت كثيرة جدًا وخصوصًا في الصعيد، ومن خلال المسلسل بنبعث رسالة أن الفلوس والارث مش اهم حاجه فكثيرًا من الناس لديهم اموال فائضة ولكن لم يستطيعوا التمتع بهذه الاموال بسبب مرضهم ودليل على ذلك فيروس كورونا المنتشر فكثير من نجمات هوليود اصيبت بهذا الفيروس ولم تنفعهم موالهم في الشفاء من هذا المرض الخطير، لذلك اهم حاجة الحب بين الناس فالانسان الذي يعيش بين اربع حيطان مع الاموال مش مثل الانسان الذي يعيش مع واحد يهتم بيه.

حدثنا عن شخصيتك في المسلسل؟



اجسد شاب يدعى "خالد" مستبد جدًا وخاطب بنت موسى الصياد "فاتن" طمعًا فيها وفي أموالها الكثيرة.

كيف كان استعدادك للشخصية؟

ذاكرت الورق كويس وبدأت ابحث عن الناس التي تشبه شخصية "خالد" واتعاملت معاها حتى استطاعت أن اصل لهذه الشخصية.

ما الرسالة التي تبعثها من خلال شخصيتك في المسلسل؟



أن مش اي واحدة ترتبط بواحد فلابد أن تكون فاهمة الشخصية اللي قدامها اذا كان شخص صادق في مشاعره ولا طمعان في اموالها. أن مش اي واحدة ترتبط بواحد فلابد أن تكون فاهمة الشخصية اللي قدامها اذا كان شخص صادق في مشاعره ولا طمعان في اموالها. ماذا عن كواليس المسلسل؟



كواليس جميلة وممتعه جدًا حيث اننا كنا أكثر من أخوات في اللوكيشن وتقريبًا هذا الحب كان سبب كبير في نجاح المسلسل بهذه الطريقة. هل واجهت صعوبات أثناء التصوير؟



واجهت العديد من الصعوبات أثناء التصوير ومن اصعب الايام التي واجهت فيها الصعوبات أثناء التصوير كان يوم فيه مطر غزير وكنا بنصور مشهد دفن "موسى" في المقابر وبعد الانتهاء من التصوير عودت إلي الكرفان وعندما قمت بفتح باب الكرفان اصيبت بصاعق كهربائي انا والمساعد الخاص بي وتكررت هذه الحادثة معي ثلاث مرات آخرى من نفس الكرفان. ما أكثر مشهد أثر فيك أثناء التصوير؟



جميع المشاهد أثرت فيا لاني بشتغل على اعصابي جدًا وبحاول اخرج من الشخصية الموجودة فيا لكي اجسد شخصية آخرى في مسلسل آخر وهذا الامر متعب لاعصاب جدًا. ألم تخش من ردة فعل الجمهور وانتقاد البعض لظهورك بهذه الشخصية المستبدة؟



لا لم اشعر بالخوف بالعكس فرحت كثيرًا بردود فعل الجمهور ولفت انتباهي أن الناس كارهه ومتستفزة من الشخصية لان هذه دليل على نجاحي في تجسيد الشخصية.