كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 06:49 مساءً - نشر الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة لوالدته الراحلة يوم أمس السبت بمناسبة عيد الأم وذلك للمرة الأولى حيث لم يظهر معها في أية مناسبة قبل أو بعد توليه الرئاسة .
حيث توجه من خلالها برسالة إليها فكتب في تعليقه عليها قائلا : ” فى عيد الأم .. أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء .. من كافحت وكانت سندا وعونا ” .
وتابع : ” إلى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح .. إلى أمى التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة ” .
وأضاف الرئيس المصري في تغريدة اخرى : ” وإلى كل أم من عظيمات مصر أتوجه إليكن جميعً بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان .. عبد الفتاح السيسى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ينشر صورة لوالدته بمناسبة عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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