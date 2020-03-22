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كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 06:49 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ميار الببلاوي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله تحذير إلى متابعيها بعدم ترك تعليقات تتضمن تجاوزات قد تثير غضب زوجها .
فكتبت في منشورها : ” فضلا لا أمرا مراعاة إني سيدة متزوجة ولن أسمح بأي كومنت فيه تجاوز وإلا بلوك فورا ” .
وتابعت : ” أعتقد اللي مترضهوش لزوجتك كمان زوجي ميرضهوش وده آخر إنذار ممنوع كلمات فيها غزل أو تجاوز ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ميار الببلاوي توجه تحذيرا لمتابعيها : ” ممنوع الغزل أو التجاوز .. أنا متزوجة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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