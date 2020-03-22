شاهد.. نانسي عجرم ترقص مع بناتها: “أحلى هدية بالدني”

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 06:49 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مفطع فيديو مرح لها بمناسبة يوم الأم برفقة بناتها الثلاثة ميلا وإيلا وليا.

وظهرت نانسي عجرم بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام داخل غرفة ألعاب بناتها وهن يمرحن ويلعبن ويرقصن احتفالاً بـ يوم الأم.

وعلقت نانسي عجرم على الفيديو كاتبة: “أحلى هدية بالدني”.

ويأتي الفيديو بعد خروج نانسي عجرم من أزمتها عقب شهرين ونصف على حادثة إطلاق زوجها الطبيب فادي الهاشم الرصاص على مقتحم منزلهماوالذي توفي على الإثر.