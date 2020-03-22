شاهد.. والدة حلا الترك بالحجاب مجددا وتحمي ابنها من الكورونا

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 06:49 مساءً - نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، مشهد تمثيلي بمناسبة عيد الام وذلك عبر حسابها على انسغرام.

وظهرت منى السابر في الفيديو بالحجاب مجددا بعد ان كانت قد خلعته من فترة وهي تحتضن ابنها وترفع احدى يديها لحمايته من فيروس الكورونا.