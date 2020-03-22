شاهد.. الراقصة اليسار وتحدي الرقص من الحجر المنزلي!

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 06:49 مساءً - يعمد عدد من الفنانين في العالم العربي على ترفيه متابعيهم وجمهورهم في فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس الكورونا المستجد.
وعلى غرار الراقصة التونسية نيرمين صفر، نشرت الراقصة اللبنانية اليسار مقطع فيديو لوصلة رقص على انغام اغنية “اوه يا غزالي” قائلة ان ذلك ضمن تحدي الرقص في العزل المنزلي.
يذكر ان اليسار كانت قد تعرضت لشائعة اصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد ظهورها على سرير المرض إثر اصابتها بنزلة برد شديدة.
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