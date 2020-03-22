شاهد.. سيرين عبدالنور مع والدتها بالبيجاما: “ما تأخذونا على مناظرنا”

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 06:49 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على معايدة والدتها وجمهورها بمناسبة عيد الام وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت سيرين عبدالنور في الفيديو مع والدتها وهما ترتديان البيجاما، حيث عايدتها وشكرتها على كل التضحيات التي تقوم بها من أجلها ثم دعت الجميع إلى التزام المنزل، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.
واعتذرت سيرين عبدالنور من متابعيها لظهورها بالبيجاما قائلة: “ما تأخذونا على مناظرنا بالبيجاما بالبيت وخليكم انتوا كمان بالبيت”.
يذكر ان سيرين توقفت عن تصوير مسلسلها ” دانتيل” ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستستكمل التصوير ام لا.
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