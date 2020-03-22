نصائح إسعاد يونس للجمهور للتوعية بخطورة بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، رسالة تحذير لجمهورها للتوعية بخطورة فيروس كورونا ودعوتهم للالتزام بالحجر المنزلي.

إسعاد يونس، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بكل لتحذيرات العالمية التي نراها وفزع العالم كله وتوجيهات الدولة لنا للالتزام بالجلوس في المنزل بردوة أنت نازل بردوة تقعد مع أصحابك على القهوة تشرب شيشة وتقول نكتة أستسمحك وأنت نازل بص وراك وشوف أهل بيتك ومراتك وأولادك ووالدك ووالدتك وقولهم أنا نازل أجيبلكم وباء”.

وأضافت: “لو أبوك مش غالي عليك هو غالي علينا ولو والدتك مش غالية عليك هي غالية علينا وأنت نفسك غالي علينا كلنا غاليين على بعض وعايزين نحمي بعض، بدل ما تنزل تسعى على أكل عيشك تنزل تجيب الوباء وترجع وتنشره في العيلة وعيلة العيلة والجيران والحي والبلد كلها تغرق أستسمحك فكر تاني أنت غالي علينا وأنت وضميرك بقى”.

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كان عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، قد وجهوا رسائل توعية للجمهور عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بفيروس كورونا وكيفية انتقاله وذرورة الالتزام بالحجر المنزلي وذلك للوقاية من انتقال الفيروس.

كما شارك عدد كبير منهم في حملة “تحدي الخير”، بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية، وذلك لدعم مستشفيات العزل وضحايا السيول التي تعرضت لها مصر في الأيام الأخيرة.