إيهاب توفيق يتحدث عن وفاة والده لأول مرة: جثته لم تتفحم.. وأرفض المزايدة على حبي له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور أكثر من شهرين على وفاة والده في حادث حريق فيلته، خرج الفنان المصري إيهاب توفيق عن صمته ليكشف تفاصيل ما حدث.

الفنان المصري قال إن ما حدث هو تعرض الطابق السفلي الذي كان متواجد به والده للحريق عدا الحجرة الخاصة به، مؤكدا أن والده توفى بسبب الاختناق ولم تصله النار أو تتفحم جثته كما تردد.

وأكد أن صور الحريق داخل الفيلا لا تزال بحوزته، وحجرة والده لم يشب بها الحريق، هذا إلى جانب أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة والده بالاختناق، لافتا إلى أنه حاول إنقاذ والده ولكن النيران أغلقت بين الأدوار ولم يستطع الوصول له.

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وأضاف: “قدر الفنانيين التعرض للنقد البناء والهدام وأيضا التعليقات السخيفة التى يطلقها من لا يملكون الرحمة، ربنا يهدى من كتب أن جثة والدى تفحمت ربنا يعفو عنهم”.

أما عن الانتقادات التي تعرض لها، بسبب إحيائه حفل غنائي بعد فترة قصيرة من وفاة والده، قال إنه اضطر لإحياء هذا الحفل الذي تسبب له في انتقادات عديدة نظرا لأنه كان ملتزما بعقود ستسبب خسارة كبيرة لأصحاب الحفل.

وأكد أنه رفض العديد من الحفلات التي عرضت عليه بعدها، معبرا عن استيائه من تدخل الجميع في هذا الأمر، رافضا مزايدتهم على حب والده.

الفنان المصري أكد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنه كان يرتبط بوالده كثيرا، واحتفل معه بعيد ميلاده قبل الحادث بثلاث ساعات فقط، وأن المصيبة هو من يشعر بها وليس غيره.